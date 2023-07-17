Coldiretti: Отмена зерновой сделки может потрясти мировые рынки

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Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti прокомментировала отмену зернового соглашения и заявила, что ее прекращение грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью.
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