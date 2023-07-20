ЦПВС в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

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Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии.
Накануне, президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах. По его словам первоочередная задача государства - борьба с терроризмом.
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