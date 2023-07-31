CT24: Чешские власти арестовали отель российского миллиардера Евтушенкова

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Финансово-аналитическое управление Чехии начало арест активов российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, внесенного властями страны в санкционный список. Как сообщил телеканал CT24, арест, в частности, коснулся пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.
Правительство Чехии включило Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список 29 июня. В тот же день министерство иностранных дел Чехии объявило, что список будет пополняться и другими фамилиями граждан РФ.
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