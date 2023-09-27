CTV: Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах

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Члены парламента Канады согласились осудить нацизм в любых его формах и выразили солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего, сообщает телеканал CTV. Предложение лидера оппозиционного «Квебекского блока» Ива-Франсуа Бланше в итоге поддержали представители всех партий Канады.
Кроме того, депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», а также «отозвали» оказанные ему почести.
Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием 98-летнего Хунки. Рота заявил, что осознаёт свою вину и берёт ответственность за содеянное. Он подчеркнул, что понимает, сколько боли могла причинить людям такая халатность канадских парламентариев. По его словам, публичное чествование экс-бойца СС задело еврейские общины в Канаде, а также поляков, которые пережили нацистские преступления.
Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами.
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«Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это», — прокомментировала ситуацию лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд, добавив, что члены её семьи пережили Холокост.
Напомним, что инцидент произошел во время посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Канады. На заседании пригласили 98-летнего Ярослава Хунку и представили его как украинского борца за свободу. После приветствия его осыпали аплодисментами.
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Артем Путинцев