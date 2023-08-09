Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок

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Япония «забыла» о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки из-за страха перед США. Так считает независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
6 и 9 августа в Японии ежегодно вспоминают жертв ядерной атаки США в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. При этом в минувшее воскресенье в рамках церемонии в Хиросиме выступали американские политики, которые не упомянули тот факт, что бомбы были сброшены именно Штатами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей речи, которая была посвящена ядерной бомбардировке Хиросимы, не стал упоминать США.
По ее словам, лидеры многих стран, особенно африканских, уже поняли это, и перестали вести себя трусливо.
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«Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать. Этих рычагов становится все меньше и меньше», - цитирует РИА Новости Сэйр.
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Элина Позднякова