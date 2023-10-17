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Daily Mail: Брат Байдена потратил полученные обманом $125 тысяч на футбол

17 октября 2023, 03:41
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Брат Джо Байдена Джеймс потратил полученные обманным путем в качестве «ссуды на деловые расходы» 125 тысяч долларов на футбольные матчи, ландшафтный дизайн и кредиты. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
По данным таблоида, 74-летний Джеймс Байден оказался замешан в мошеннической схеме своего делового партнера Майкла Левитта, которого обвиняют в незаконном присвоении 4,7 миллиона долларов. Следствие считает, что Левитт перемещал средства между деловыми и личными счетами «без явных целей, кроме возможного сокрытия их происхождения и использования».

Брат Байдена и компания его жены Сары получали деньги с пометкой «ссуда на деловые расходы».


Ранее то же самое издание Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов США написало о том, что банковские следователи подозревали сына действующего американского президента Хантера Байдена в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена.

Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы
17 октября 2023, 03:02

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, а в ближайшие часы могут быть применены «любые превентивные меры».
Об этом сообщает IRNA.

Говоря о возможности вступления в конфликт Ирана, дипломат отметил, что допускает любую вероятность.

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#израиль
#конфликт
#дипломат
#иран
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СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня в секторе Газа
17 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/LewisTsePiuLung

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. За документ проголосовали пять стран — таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.
«Голосование по проекту резолюции РФ показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа», — отметил постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя.

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений стран Запада, подчеркнул он.

16 октября президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#оон
#сектор газа
#израиль
#палестина
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Дипломат Воронцов: Охрана ЗАЭС почти ежедневно нейтрализует украинские БПЛА
17 октября 2023, 02:28

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Охрана Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) почти каждый день нейтрализует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные Украиной, сообщил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов.
По его словам, с июля 2022 года имеют место атаки БПЛА и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар.

«В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — сказал он во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

Комментируя эту информацию, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.

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#аэс
#бпла
#украина
#охрана
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CNN: CША посылают на помощь Израилю 2 тысячи морских пехотинцев
17 октября 2023, 01:00

Фото: iStock/zim286

Соединённые Штаты направляют к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования,. Об этом 17 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее в администрации Белого дома неоднократно заявляли об отсутствии планов по отправке солдат в зону конфликта на Ближнем Востоке.

О том, что сценарий участия американцев в военных действиях между Израилем и боевиками движения ХАМАС все-таки окончательно не исключен, сообщало издание The Wall Street Journal. Источники данной информации не называются.

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин в свою очередь сообщил, что американская военная помощь поставляется Израилю без каких-либо условий. Американцы также обращались к руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководству страны с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа. Публикация в The Wall Street Journal позволяет предположить, что это было сделано для того, чтобы на Ближний Восток успели прибыть американские военные. Впрочем, официального комментария Белого дома по поводу информации, изложенной в газете, пока не последовало.

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#израиль
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Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение
17 октября 2023, 00:45

Фото: iStock/Sven Loeffler

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США решать глобальные проблемы совместно с Москвой вместо того, чтобы направлять усилия для нанесения поражения России. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат добавил, что сейчас в числе главных проблем - поддержание глобальной стратстабильности, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, укрепление режима нераспространения ОМУ, борьба с терроризмом и изменение климата.

«Во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — цитирует агентство слова Антонова.

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ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых
#сша
#дипломат
#россия
#посол
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Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС
17 октября 2023, 00:33

Фото: сайт Кремля

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
«Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствовали, в частности, министр обороны Йоав Галлант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. По словам израильского премьера, страна «даст жесткий ответ на любые атаки».

В свою очередь, в пресс-службе главы российского государства сообщили о том, что Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#россия
#хамас
#война
#владимир путин
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ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых
16 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Tomas_Ragina

ХАМАС может обменять захваченных во время операции «Потоп Аль-Аксы» заложников на шесть тысяч палестинцев, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах. Об этом заявил представитель движения Халед Машааль.
В плену в секторе Газа сейчас находятся порядка 250 человек, заявил представитель военного крыла  ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам»  — Абу Обейда.

По данным же израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран.

Палестинские власти уже призвали ХАМАС освободить заложников, рассказал посол частично признанного государства в Москве Абдель Хафиз, но ожидают, что и Израиль пойдёт на аналогичный шаг.

«Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали в заложники, в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. <...> Самое главное сейчас — [это] остановить войну», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.

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#палестина
#хамас
#война
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Путин обсудил с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта ситуацию в Газе
16 октября 2023, 23:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с лидерами стран Ближнего Востока заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Об этом пишет «Газета.ru».
Уточняется, что российский лидер провёл переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны выразили обеспокоенность конфликтом, обострившимся в Израиле, а также гуманитарным кризисом в секторе Газа.

«Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», — добавили в Кремле.

Путин подчеркнул, что любые формы насилия в отношении мирных граждан являются неприемлемыми.

Лидеры восточных стран в свою очередь пришли к общему мнению, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#операция
#армия
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#министр
#лидер
#путин
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#рф
#бар
#переговоры
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Спонсоры давят на университеты США из-за ситуации в Израиле
NYT: спонсоры университетов США требуют осуждения критики Израиля
16 октября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Крупные спонсоры образовательных учреждений в США требуют от них осуждения критики действий Израиля вместе с порицанием палистинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times.
С началом эскалации израильско-палестинского конфликта студенты американских ВУЗов начали открыто говорить о том, что причиной эскалации стала длительная блокада города Газа Израилем. По их словам такие действия израильской стороны довели Палестину «до уровня отчаяния».

Уточняется, что давление на американские университеты начали оказывать представители финансового сектора с Уолл-Стрит. Их целью является осуждение критики Израиля. Вместе с тем они требуют от университетов порицания действий Палестины. 

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#сша
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#израиль
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