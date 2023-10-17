Daily Mail: Брат Байдена потратил полученные обманом $125 тысяч на футбол

Фото: официальный сайт Кремля
Брат Джо Байдена Джеймс потратил полученные обманным путем в качестве «ссуды на деловые расходы» 125 тысяч долларов на футбольные матчи, ландшафтный дизайн и кредиты. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
По данным таблоида, 74-летний Джеймс Байден оказался замешан в мошеннической схеме своего делового партнера Майкла Левитта, которого обвиняют в незаконном присвоении 4,7 миллиона долларов. Следствие считает, что Левитт перемещал средства между деловыми и личными счетами «без явных целей, кроме возможного сокрытия их происхождения и использования».
Брат Байдена и компания его жены Сары получали деньги с пометкой «ссуда на деловые расходы».
Ранее то же самое издание Daily Mail со ссылкой на документы Министерства финансов США написало о том, что банковские следователи подозревали сына действующего американского президента Хантера Байдена в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена.
Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
Читайте также:
Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
Сыну Байдена снова предъявили обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы
Семья Байдена получает финансирование из России
Брат Байдена и компания его жены Сары получали деньги с пометкой «ссуда на деловые расходы».
Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
Читайте также:
Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
Семья Байдена получает финансирование из России
Артем Путинцев