Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли

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Банковские следователи подозревали сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документы Министерства финансов США.
«Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции. Следователи следили за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми, связанной с Байденом», — цитирует издание текст документа, показанного конфиденциальным источником.
По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена. Некоторые из них могли быть подделаны с целью сокрытия платежей проституткам с делового счёта сына президента.
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Диана Аванесян