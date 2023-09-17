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Конфликт на Украине уже давно мог быть прекращен. Препятствием является то, что Запад выставил Украину стороной добра в конфликте с Россией. Такой взгляд союзников Киева на противостояние оказался ошибочным.
Как считает Хитченс, если бы конфликт изначально не изображался в каких-то полусказочных красках в виде борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, можно было бы и раньше более трезво и реально оценить ситуацию. Обозреватель уверен, что если западные страны действительно думают о народе Украины, они должны приложить усилия к заключению мира вместо того, чтобы бесконечно подпитывать вооружениями конфликт, в котором гибнут сами украинцы.
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Александр Бойцов