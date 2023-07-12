Daily Star: Солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис»

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По мнению экспертов, текущий солнечный цикл достигнет своего пика к 2025 году, после чего на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая вызовет настоящий «интернет-коллапс». Об этом пишет британский таблоид Daily Star.
Солнечные радиационные и геомагнитные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли. По мнению эксперта Сагниты Адбу Джиоти, некоторые энергосистемы, в том числе и компьютеры, могут полностью разрушиться или отключиться.
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