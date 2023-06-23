Daily Telegraph: Британское правительство разочаровалось в Байдене

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По данным собеседников издания, амбиции Уоллеса находятся под угрозой из-за позиции нынешнего хозяина Белого дома, категорически отказавшегося от поддержки его кандидатуры на пост генсека Североатлантического альянса
Ранее британский генерал Тим Рэдфорд, который занимает пост заместителя верховного командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, предупредил, что Лондон рискует утратить свою доминирующую роль в альянсе, если не примет мер по расширению численности своих вооруженных сил.