Дальнобойщики на границе Украины и Польши провели в очереди 10 дней

Фото: istockphoto/Jun
Украинские дальнобойщики по 10 дней ожидают выезда из Польши.
РИА Новости сообщает, что время ожидания в очереди равняется 226 часам, по данным Люблинской таможни.
Выезда из страны через КПП в Дорохуске ждут примерно 1300 грузовиков. По словам представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся, за ночную смену из Польши уехали всего 67 грузовиков, а въехали 5.
При этом при стандартных условиях время ожидания на границе обычно составляет 59 часов.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
Читайте также:
Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной
На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин
Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
Выезда из страны через КПП в Дорохуске ждут примерно 1300 грузовиков. По словам представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся, за ночную смену из Польши уехали всего 67 грузовиков, а въехали 5.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.
Читайте также:
Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной
На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин
Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
Мария Фирсова