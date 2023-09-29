На Западе никто не знает, что значит победа Украины

Фото: iStock/sandsun
Никто из руководств стран Запада не могут ответить на вопрос, в чем будет заключаться победа Украины, расстраивается секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», — пожаловался Данилов.
Он отметил, что в Киеве хотят знать, готовы ли западные партнеры поддерживать их до победы или же через какое-то время, исходя из некоторых обстоятельств, могут передумать.
Читайте также:
Конгресс США одобрил выделение Украине 300 млрд долларов
Зеленского призвали уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в Канаде
Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине
Элина Позднякова