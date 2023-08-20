Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16

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В Минобороны Дании заявили о готовности к передаче Украине 19 истребителей F-16. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.
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Анастасия Чинкова