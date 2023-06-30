Дания отправит новый пакет военной помощи Украине

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Дания передаст Украине ракеты ПВО, а также средства на закупку боеприпасов для артиллерии
Власти Дании решили выделить новый пакет военной помощи Украине. Она оценивается в 1,3 миллиарда крон, то есть 190 миллионов долларов. Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, в пакет войдут ракеты ПВО, а также денежные средства, которые пойдут на закупку боеприпасов, предназначенных для артиллерии.
Также уточняется, что новый пакет помощи удалось составить, основываясь на том, в чем Украина нуждается в настоящий момент.
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По данным ведомства, в пакет войдут ракеты ПВО, а также денежные средства, которые пойдут на закупку боеприпасов, предназначенных для артиллерии.
«Правительство готово предоставить пожертвования на сумму 1,3 миллиарда крон. Среди прочего пакет помощи включает в себя ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов», - подчеркнули в Минобороны Дании.
Также уточняется, что новый пакет помощи удалось составить, основываясь на том, в чем Украина нуждается в настоящий момент.
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Татьяна Лаврова