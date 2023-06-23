Дания попросила Пентагон о помощи в обучении летчиков ВСУ управлению F-16

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Он отметил, что Дания и Нидерланды стоят во главе коалиции европейских государств, которая координирует обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на F-16 для их последующего использования в воздушных боях.
«Мы рассчитываем, что до конца года, очевидно, где-то в Европе начнется подготовка F-16. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать со своими союзниками в вопросе проведения этой подготовки», — заявил Райдер.Ранее газета Politico сообщила, что страны Запада рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию F-16 в Румынии. Вести их подготовку, скорее всего, будет одна из ведущих корпораций американского ВПК — Lockheed Martin.
При этом, согласно заявлению украинского министра обороны Алексея Резникова, которые приводило «Радио 1», Киев может дождаться американских истребителей F-16 не ранее наступления 2024 года. По словам министра, эти самолеты нужны, чтобы уменьшить доминацию России в воздушном пространстве Украины.