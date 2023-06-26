Дания раньше спишет F-16, что может ускорить передачу этих истребителей Украине

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Минобороны Дании: ВВС перейдут на F-35 на два года раньше для ускорения передачи ВСУ F-16
ВВС Дании планируют провести замену истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, что поспособствует более быстрой передаче Киеву боевых самолетов. Об этом сообщает Датское радио, ссылаясь на информацию оборонного ведомства королевства, пишет РИА Новости.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что F-35 в эксплуатацию будут вводится раньше, чем планировалось изначально. Он также обратил внимание на то, что данный факт не означает того, что истребители Киеву не будут предоставлены в ближайшее время, однако отметил, что F-16 будут находиться в Дании до 2024 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дания попросила Пентагон о помощи в обучении летчиков ВСУ управлению F-16.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что F-35 в эксплуатацию будут вводится раньше, чем планировалось изначально. Он также обратил внимание на то, что данный факт не означает того, что истребители Киеву не будут предоставлены в ближайшее время, однако отметил, что F-16 будут находиться в Дании до 2024 года.
Анастасия Крестьянова