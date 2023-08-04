Дания усиливает контроль за границами после акта сожжения Корана

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В Минюсте Дании заявили, что страна временно усиливает контроль на границах после недавних инцидентов с сожжением Корана. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Ввести защитные меры планируется примерно до 10 августа. Они необходимы для более тщательного осмотра въезжающих в Данию, чтобы не допустить угрозы государству.
Министр юстиции Петер Хуммельгорд указал на серьёзность ситуации, требующей немедленного принятия решений для осуществления безопасности.
Ранее сообщалось, что в Дании праворадикальная группа «Датские патриоты» сожгла Коран перед зданиями консульств Египта, Турции и Ирака. Правительство королевства осудило такой акт, указав на то, что Дания – государство, в котором проживают люди разных национальностей и вероисповедания, поэтому взаимопонимание является ключевой составляющей жизни в многонациональной стране.
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Министр юстиции Петер Хуммельгорд указал на серьёзность ситуации, требующей немедленного принятия решений для осуществления безопасности.
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Анастасия Чинкова