Дания заявила о планах увеличить военную поддержку Киева

Фото: iStock/A-Basler
Власти Дании намерены увеличить военную помощь Украине до 3,2 миллиарда долларов
Власти Дании намерены увеличить военную поддержку Киева до 3,2 миллиарда долларов в период с 2023 по 2028 год. Об этом стало известно из заявления министерства обороны королевства, пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что представители правительства договорились об увеличении военной помощи Украине. По данным ведомства, страна намерена направлять Киеву поддержку в виде военной техники и оружия. Отмечается, что Киеву также будет направлено оборудование для ЧС и проведения учебных операций.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Макрон заявил о намерении Франции продолжить наращивать военную помощь Украине.
Сообщается, что представители правительства договорились об увеличении военной помощи Украине. По данным ведомства, страна намерена направлять Киеву поддержку в виде военной техники и оружия. Отмечается, что Киеву также будет направлено оборудование для ЧС и проведения учебных операций.
Анастасия Крестьянова