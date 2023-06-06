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«Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России», - прокомментировала ситуацию Фредериксен.
Напомним, читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса. «Вы просто хотите вбить клин между Китаем и Россией. Даже не надейтесь», - заявили китайцы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что России удалось нанести поражение Соединенным Штатам Америки.