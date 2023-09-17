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«Давайте жить дружно»: Лукашенко обратился к странам-соседям Белоруссии

Лукашенко: у Белоруссии нет красной линии, есть только линия госграницы
17 сентября 2023, 18:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны важна лишь одна линия – государственная граница, поэтому Минск не намерен рисовать красные линии. Об этом белорусский лидер заявил в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»

Во время своего выступления Лукашенко обратился ко всем странам, граничащим с Белоруссией. По его словам, Минск желает своим соседям мира и добра и не стремится вмешиваться в дела других государств. Но он отметил, что в настоящее время мир слишком хрупок, поэтому важно действовать аккуратно и не повторять ошибок прошлого, поскольку Белоруссия и соседние с ней государства часто становились участниками боевых действий, которые уносили жизни миллионов граждан.

При этом, Лукашенко отметил, что в случае возникновения угрозы безопасности Белоруссии, страна не будет рисовать красных линий, поскольку есть только одна линия – госграница. Если она будет нарушена, Белоруссия сможет на это ответить.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#страны
#граница
#мир
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Daily Mail: Западное представление Украины стороной добра было ошибочным
17 сентября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/JARAMA

Конфликт на Украине уже давно мог быть прекращен. Препятствием является то, что Запад выставил Украину стороной добра в конфликте с Россией. Такой взгляд союзников Киева на противостояние оказался ошибочным.
Такое мнение высказал британский журналист Питер Хитченс в своей статье для издания Daily Mail. Он полагает, что США и Европа начинают задумываться о сокращении помощи Украине, как финансовой, так и военной. Об этом также сигнализирует статья, появившаяся во влиятельном американском издании The Foreign Affairs с красноречивым заголовком «Откажется ли Запад от Украины?».

Как считает Хитченс, если бы конфликт изначально не изображался в каких-то полусказочных красках в виде борьбы абсолютного добра с абсолютным злом, можно было бы и раньше более трезво и реально оценить ситуацию. Обозреватель уверен, что если западные страны действительно думают о народе Украины, они должны приложить усилия к заключению мира вместо того, чтобы бесконечно подпитывать вооружениями конфликт, в котором гибнут сами украинцы.

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#страны
#мнение
#запад
#украина
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FT: Зеленский не выступит в Конгрессе во время поездки в США
17 сентября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/ValleraTo

Украинский президент Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США во время визита в Вашингтон 21 сентября, как это было в прошлом году. Вместо общей речи перед американскими законодателями он проведет несколько встреч с небольшими группами внутри Капитолия.
Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на анонимный источник в администрации Белого Дома. Также он проведет встречу с американским президентом Джо Байденом, на которой по привычке будет выпрашивать оружие. Ни американские, ни украинские источники не скрывают, что основная цель визита Зеленского — получение дополнительной военной помощи, в том числе ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Отмена выступления главы киевского режима перед конгрессменами связана с запуском в Конгрессе процедуры импичмента Байдену, что создает нежелательный фон для речей перед законодателями. К тому же, часть республиканцев не желает общаться с Зеленским и может просто покинуть заседание, что испортит картину «единодушной» поддержки, которую США оказывает Украине.

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Трамп заявил, что сможет решить все проблемы США за один год
17 сентября 2023, 17:25

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBS News заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году
Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.

Ранее сообщалось, что агентство Reuters провело опрос, чтобы выяснить, кто может победить на президентских выборах в следующем году – нынешний лидер Джо Байден или бывший президент США Дональд Трамп. Результаты опроса показали, что оба кандидата получили по 39% голосов. При этом, каждый пятый американец ещё не определился с выбором.

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#дональд трамп
#выборы
#сша
#президент
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Депутат ГД Ивлев назвал фашизмом угрозы Киева «выкурить» россиян из Крыма
17 сентября 2023, 17:04

Фото: istockphoto/VvoeVale

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с украинскими журналистами сказал, что россиян придется «выкурить» с территории Крыма, если они не уйдут самостоятельно. Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-лейтенант запаса Леонид Ивлев назвал эти угрозы настоящим фашизмом.
Данилов также подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову со стороны Украины и пообещал, что они будут продолжаться. В разговоре с РИА Новости Ивлев ответил на это, что остается только одна возможность обеспечения полной безопасности Крыма — ликвидация всех угроз, исходящих от фашистского киевского режима.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77% проголосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, а многие западные союзники поддерживают ее в этом заблуждении.

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#украина
#крым
#депутат
#референдум
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Президент Финляндии Ниинистё вспомнил, как Путин рассказывал ему о стихотворении Лермонтова
Президент Финляндии Ниинистё рассказал о литературной эрудиции Путина
17 сентября 2023, 16:05

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, проходивших перед началом спецоперации. Он вспомнил, как российский лидер в течение получаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта».
По словам финского президента, во время той встречи Путин был очень сконцентрирован, напорист, демонстрировал прекрасную эрудицию и был просто одержим русской культурой. Желая проверить знания российского лидера в  области литературы, Ниинистё спросил его о стихотворении Лермонтова, посвященного смерти другого поэта, Александра Сергеевича Пушкина, передает The New-York Times. К его удивлению, Путин около получаса подробно рассказывал об этом стихотворении, об истории его создания, приводил на память целые отрывки.

Президент Финляндии подчеркнул, что его российский коллега знал буквально все, что касалось этой темы. Он тогда сказал, что для него это и есть Россия, Россия в целом, заключил Ниинистё.

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#россия
#президент
#память
#путин
#финляндия
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Экс-глава Херсонской ОВА Лагута покончил с собой
17 сентября 2023, 15:19

Фото: istockphoto/Liukov

Бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил депутат уже нелегитимного Херсонского областного совета в бытность региона в составе Украины Сергей Хлань.
По его мнению, причиной того, что 49-летний Лагута решил свести счеты с жизнью стали постоянные нападки и обвинения в сдаче Херсона. Хлань уверен, что эти обвинения были совершенно напрасными, так как в его обязанности не входили меры по подготовке к обороне. На момент начала вооруженного противостояния с Россией такие задачи перед ОВА не ставились, подчеркнул экс-депутат.

Хлань также вспомнил, что Лагута занимался эвакуацией населения, вывозом документов и блокировкой электронных ключей, в то время как офис Владимира Зеленского не отвечал на его телефонные звонки в течение трех дней после начала вооруженного конфликта с Россией.

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#офис
#меры
#депутат
#украина
#херсонская область
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В Финляндии призвали поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии Ниинистё заявил о важности сохранения отношений в Россией
17 сентября 2023, 14:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Страны Запада должны найти способ поддержания отношения с Россией. Об этом в интервью газете New York Times сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Он отметил, что не имеет в виду «большую дружбу», однако добиться взаимопонимания и терпимости крайне важно. 

Также Ниинистё заявил, что странам необходимо будет возобновлять сотрудничество, а также дать друг другу гарантии того, что новый конфликт, угрожающий безопасности одной из стран, не вспыхнет. 

Кроме того, президент Финляндии выразил свои опасения о начале ядерной войны. Он заявил, что поставки вооружения Украине могут привести к худшему исходу.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#конфликт
#украина
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Бывший морпех Берлетик: Подоляк серьезно подставил Зеленского
17 сентября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советник главы офиса президента Украины Зеленского серьезно подставил главу государства непосредственно перед заседанием Совета безопасности ООН, оскорбив граждан Китая и Индии. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.
В интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону для его YouTube-канал экс-морпех выразил недоумение по поводу того, каким образом Зеленский собирается привлекать кого-либо на свою сторону, если один  из его высших политических чиновников позволяет себе называть китайцев и индийцев  людьми с низким IQ. У него не получится ни у кого заручиться  поддержкой, так как Подоляк только что оскорбил огромную массу людей, живущих в разных странах.

Берлетик считает, что выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 20 сентября, не будет иметь никакого успеха, так как ему не удастся привлечь на свою сторону государства, пожелавшие сохранить свой нейтралитет в конфликте с Россией. Никто не спешит спасать Зеленского и помогать Западу в его-прокси-войне с Россией, заключил бывший морской пехотинец.

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#youtube
#интервью
#оон
#зеленский
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Корейский лидер Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту РФ
17 сентября 2023, 13:12

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России.
По сообщению северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), Ким Чен Ын вручил свой подарок во время посещения базы Тихоокеанского флота РФ, когда поднимался на борт фрегата «Адмирал Шапошников». Что именно подарил лидер Северной Кореи российским морякам, не сообщается, равно как и то, какие подарки получил он сам. Однако на снимках, сделанных во время торжественного обеда, который российские военные в честь лидера КНДР, можно увидеть его в шапке-ушанке. Также на заднем плане виден кейс, в котором лежит меч с богато украшенной рукояткой. Можно предположить, что подарками для Ким Чен Ына стали традиционный русский зимний головной убор и старинное холодное оружие.

Ранее свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.

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