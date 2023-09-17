«Давайте жить дружно»: Лукашенко обратился к странам-соседям Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны важна лишь одна линия – государственная граница, поэтому Минск не намерен рисовать красные линии. Об этом белорусский лидер заявил в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
При этом, Лукашенко отметил, что в случае возникновения угрозы безопасности Белоруссии, страна не будет рисовать красных линий, поскольку есть только одна линия – госграница. Если она будет нарушена, Белоруссия сможет на это ответить.
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