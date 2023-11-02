Давление на Россию будет усиливаться, заявил Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе уже есть понимание, что вводимые против РФ санкции бьют и по их интересам. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому стоит ждать, что введение ограничений в отношении России продолжится.
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