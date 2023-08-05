Dawn: Бывший премьер Пакистана Хан приговорен к трем годам тюрьмы за мошенничество

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Суд в Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения. Он был обвиняемым по делу о мошенничестве, связанным с продажей ценностей, хранившихся в Тошахане, государственной сокровищнице.
9 мая нынешнего года бывшего премьера задержала экономическая разведка Пакистана. Его обвинили в коррупции и отмывании денег. Также Хан обвинялся в терроризме и организации беспорядков, так как после его ареста в стране начались народные волнения. Позже его выпустили под залог. Теперь по приговору суда Имран Хан будет отбывать трехлетнее тюремное заключение.
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Александр Бойцов