«Даже не попытались»: Бывший аналитик ЦРУ признал беспомощность США в Израиле

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Соединенные Штаты упорно инвестировали в Израиль деньги, при этом, даже не попытавшись урегулировать напряженные отношения с Палестиной, заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди в интервью для «РИА Новости».
«Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия, и я подозреваю, что теперь и Республиканская партия подключится к этому процессу, поскольку дело касается Израиля», - прокомментировал ситуацию Джиральди.
Ранее Кевин Маккарти, которого 3 октября Палата представителей отправила в отставку заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала провалом, в том числе, и для американской разведки.
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Евгения Парфентьева