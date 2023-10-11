Defense One: ВВС США эвакуировали американских военных из Израиля

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Военно-воздушные силы США эвакуировали находившихся на территории Израиля американских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, для отправки домой небольшого количества солдат был использован самолет С-17.
Собеседник портала уточнил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а в обратный рейс отправился, имея на борту исключительно американских военных. Ранее в пресс-службе армии США сообщили, что в ночь на среду, 11 октября, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приземлился первый американский самолет с боеприпасами для Армии обороны Израиля.
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Александр Бойцов