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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит боеприпасов ощущается и в Киеве, и во всем мире. Источник РИА Новости в Москве пояснил, что ВСУ не хватает снарядов из-за необычайно высокого уровня коррупции на Украине.
Собеседник агентства уточнил, что недостаток боеприпасов вязан не только с высокой активностью боевых действий. Основная причина состоит в необычайно высоком уровне коррупции на Украине и в отсутствии надлежащего контроля за использованием вооружений, поступающих от западных стран.
По его словам, значительная часть поставляемых западными союзниками вооружений и боеприпасов попадает на черный рынок и оказывается в руках местных криминальных структур. Либо уходит радикальным группировкам в других регионах и всплывает во время вооруженных конфликтов в разных уголках земного шара, что ухудшает ситуацию в сфере глобальной безопасности.
Таким образом, коррумпированность украинских властей не только лишает вооружений собственную армию, но и подрывает стабильность и безопасность во всем мире, заключил собеседник агентства.
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По его словам, значительная часть поставляемых западными союзниками вооружений и боеприпасов попадает на черный рынок и оказывается в руках местных криминальных структур. Либо уходит радикальным группировкам в других регионах и всплывает во время вооруженных конфликтов в разных уголках земного шара, что ухудшает ситуацию в сфере глобальной безопасности.
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Александр Бойцов