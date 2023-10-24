Дефицит боеприпасов у ВСУ связан с высоким уровнем коррупции на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит боеприпасов ощущается и в Киеве, и во всем мире. Источник РИА Новости в Москве пояснил, что ВСУ не хватает снарядов из-за необычайно высокого уровня коррупции на Украине.