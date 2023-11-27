Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Деградировал»: Американский врач признал недееспособность Байдена

«Деградировал»: Американский врач признал недееспособность Байдена

Бывший врач Белого дома: Байден не в состоянии исполнять обязанности президента
27 ноября 2023, 08:42
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский лидер Джозеф Байден уже не в состоянии выполнять обязанности президента, а его пребывания на посту главы США угрожает безопасности страны, с таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью для Fox News.
«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - прокомментировал ситуацию Джексон.

По словам врача, он работал в Белом доме при трёх предшественниках Байдена, и прекрасно знает, как изнурительно выполнять обязанности президента.


Джексон также отметил, что никто в мире больше не боится и не уважает Соединенные Штаты именно потому, что во главе страны нет действительно сильного лидера.

Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.

Читайте также:

WP: Конфликт в секторе Газа расколол администрацию Байдена на два лагеря

Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю

Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена на помощь Украине и Израилю
#сша
#президент
#джозеф байден
#белый дом
#врач
Читайте нас в
Американский эсминец подвергся ракетной атаке со стороны Йемена
27 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/bpawesome

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о запуске двух ракет в сторону эсминца Mason с территории Йемена. Военное судно прибыло на помощь танкеру Central Park, захваченному накануне хуситами в Аденском заливе Аравийского моря.
Ракеты упали примерно в десяти морских милях от кораблей, сообщает военное ведомство в своей социальной сети X (бывший Twitter). Отмечается, что этот акт агрессии был предпринят в ответ на арест пяти боевиков, причастных к захвату судна. Ракеты были выпущены с территории Йемена, контролируемой хуситами.

Эсминец Mason входит в состав ударной авианосной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр». В результате атаки корабль не получил никаких повреждений. В сообщении также указано, что никто из членов экипажа не пострадал.

Читайте также:

Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена

AP: У берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем

Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю
#арест
#корабль
#twitter
#ракеты
#сша
Читайте нас в
Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии
27 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) объявила о проведении самой массовой в истории страны забастовки. Она намечена на понедельник, 27 ноября.
Как сказал лидер крупнейшей в Чехии профсоюзной организации Йозеф Стршедул в эфире телеканала «СТ-24», в забастовке примут участие около миллиона работников различных компаний и организаций, а также около 70% сотрудников образовательных учреждений. Он также отметил, что для всех было бы лучше, если бы без подобных акций можно было бы обойтись. Однако люди очень возмущены сложившейся ситуацией и считают, что правительство их не слышит, а потому решили присоединиться к протесту, инициированному профсоюзами.

По словам Стршедула, власти весьма неохотно идут на социальный диалог, но от такого масштабного выступления они не смогут просто отмахнуться, иначе положение в обществе станет еще хуже. Цель акции — заставить правительство задуматься о том, что происходит в стране и в обществе. Забастовке уже высказали свою поддержку Совет по делам пожилых людей и Совет по делам инвалидов.

Читайте также:

«Это катастрофа». На Украине забили тревогу из-за «удара» Польши

В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки

Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
#правительство
#акции
#лидер
#люди
#чехия
#профсоюзы
Читайте нас в
Washington Post сообщила о расколе в Белом доме
WP: конфликт в секторе Газа расколол администрацию Байдена на два лагеря
27 ноября 2023, 06:11

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Внутри администрации президента США Джо Байдена произошло разделение на две группы в отношении конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на не названные источники в правительстве.
Этот кризис стал одним из самых сложных за всё время президентства Байдена, по словам автора статьи. Инсайдеры издания отметили, что около 20 тревожных сотрудников Белого дома в ноябре попросили встречи с советниками президента, чтобы узнать, как администрация планирует уменьшить количество потерь среди мирного населения в секторе Газа.

Автор подчеркнул, что действия Байдена в решении, возможно, самого значимого внешнеполитического кризиса за время его президентства, привели к разногласиям внутри Белого дома, который гордится своей дисциплинированной и единой операцией.

Читайте также:

Экс-советник Обамы ежедневно оскорблял торгующего фастфудом араба

В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине

США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине
#сша
#санкции
#администрация
#кризис
#дома
Читайте нас в
Секс втроем после помолвки привел к неожиданным последствиям
Секс втроем после помолвки привел к беременности третьей участницы
27 ноября 2023, 05:23

Фото: istockphoto/shironosov

Перед свадьбой жених и невеста устроили секс втроем, что привело к целому ряду неожиданных событий. Анонимное письмо с этой историей было прочитано в эфире подкаста Life Uncut Podcast.
После помолвки пара решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту — секс втроем. Невеста предложила своей старой подруге стать третьей участницей. Все трое встретились, выпили и реализовали свои фантазии. Невеста отметила, что вся ночь прошла в некоем «чувственном тумане».

Через месяц подруга объявила, что беременна. Шокированная невеста срочно позвонила будущему мужу и все ему рассказала. Оказалось, что жених помнит, что презерватив порвался, но не стал об этом говорить, решив, что это его была его фантазия из-за выпитого алкоголя.

«Я совсем растерялась и не знаю, что делать. Как я могу это пережить? Как мы объясним это друзьям и семье? Не разрушат ли наши отношения этот инцидент? Я чувствую себя ужасно», — поделилась невеста.
Ведущие и большинство слушателей выразили сочувствие девушке в сложной ситуации. Однако один из комментаторов написал, что персонажи истории не заслуживают жалости, так как их решения и действия привели к этим последствиям.

Читайте также:

Ученые нашли в секс-игрушках вещества, вызывающие гормональные сбои и диабет

Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке

«Геморрой и секс на камеру»: Люди рассказали о неудачных сексуальных экспериментах
#секс
#ночь
#жизнь
#инцидент
#отношения
Читайте нас в
Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена на помощь Украине и Израилю
27 ноября 2023, 04:59

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в РЭУ им. Г. В. Плеханова, выразила важность увеличения пенсионного коэффициента для определенных граждан России.
Об этом передает агентство «Прайм». По ее словам, данный показатель имеет большое значение для тех, кто впервые подает заявление на пенсию и для работающих пенсионеров.

Иванова-Швец пояснила, что размер страховой части пенсии зависит от количества набранных заработанных баллов и стоимости коэффициента. В утвержденном Советом Федерации законе на 2023 год коэффициент составит 133,05.

«Например, человек, оформивший пенсию в 2023 году и заработавший десять баллов, получит пенсию в размере 1237,6 рублей. В 2024 году за ту же сумму баллов его пенсия составит уже 1330,5 рубля», — пояснила специалистка.
Читайте также:

США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине

В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку

Александр Петров публично разделся на собственной свадьбе
#пенсии
#человек
#пенсия
#заявление
Читайте нас в
Стало известно о дате голосования Сената за помощь Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена на помощь Украине и Израилю
27 ноября 2023, 03:49

Фото: iStock/kieferpix

В понедельник, 4 декабря, Сенат США планирует проголосовать по пакету запросов президента Джо Байдена, который направлен на поддержку Украины, Израиля и других стратегических целей в области национальной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
По словам Шумера, перед членами Конгресса стоит важное решение.

«Я планирую представить президентский пакет дополнительной помощи по вопросам национальной безопасности 4 декабря», — отметил он.
Шумер также подчеркнул, что эти приоритеты в области национальной безопасности взаимосвязаны и потому требуют совместных усилий обеих партий в Конгрессе.

Читайте также:

Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю

В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов

Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
#сша
#поставки
#сво
#рф
Читайте нас в
Нетаньяху допустил продление перемирия в секторе Газа
Times of Israel: Нетаньяху не исключил продления перемирия в секторе Газа
27 ноября 2023, 03:38

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В ходе общения с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля подчеркнул возможность продления текущего четырехдневного перемирия в секторе Газа, пишет газета Times of Israel.
По словам главы израильского правительства, это позволит освободить больше заложников, по 10 человек за каждый день.

Сообщается, что он также донёс до американского лидера намерение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжить активные действия после завершения текущего периода прекращения огня для достижения своей цели по устранению палестинской организации ХАМАС.

Читайте также:

Нетаньяху: Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС

Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников
#израиль
#человек
Читайте нас в
Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины
Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка» с 27 ноября
27 ноября 2023, 03:16

Фото: iStock/masterSergeant

В ближайшее время польские перевозчики планируют ужесточить блокаду Украины. Эту информацию подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Польские перевозчики собираются с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини"», — сообщил Демченко в ходе участия в украинском телемарафоне. Этот пункт находится на границе между Польшей и Украиной.
Польша начала блокировать автомобильные пункты пропуска в ноябре, что привело к проблемам с поставками топлива на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой выступил с призывом прекратить блокаду польско-украинской границы.

Читайте также:

Зеленский рассказал о сложностях на границе из-за польского протеста

Мэр Львова нахамил полякам

На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей
#пропуска
#мэр
#польша
#зеленский
Читайте нас в
В Якутии три человека погибли из-за выброса метана на руднике
В Якутии три человека погибли, двое пострадали из-за выброса метана на руднике
26 ноября 2023, 23:53

Фото: iStock/Adam88xx

В Якутии, в городе Удачный, выброс метана на руднике унёс жизни трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Спасатели МЧС России работают на месте происшествия для устранения последствий выброса метана на руднике. По предварительным данным, 5 человек пострадали, из них, к сожалению, 3 погибли», — доложили в ведомстве.
На место происшествия направлены 12 спасателей и две единицы специальной техники. В настоящее время проводится эвакуация.

Читайте также:

ТАСС: В Забайкалье после частичного обрушения шахты погибли оба рабочих

Один из шахтёров, оказавшихся под завалом в Забайкалье, погиб

Babr Mash: Двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Забайкалье
#спасатели
#мчс
#эвакуация
#человек
#происшествия
Читайте нас в
Достижения.рф