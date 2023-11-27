«Деградировал»: Американский врач признал недееспособность Байдена

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Американский лидер Джозеф Байден уже не в состоянии выполнять обязанности президента, а его пребывания на посту главы США угрожает безопасности страны, с таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью для Fox News.
«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», - прокомментировал ситуацию Джексон.
По словам врача, он работал в Белом доме при трёх предшественниках Байдена, и прекрасно знает, как изнурительно выполнять обязанности президента.
Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.
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Евгения Парфентьева