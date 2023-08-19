Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

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Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), приехавшая в столицу Нигера, встретилась с главой военного органа «Национальный совет по защите отечества», созданного мятежниками, генералом Абдурахманом Тчиани, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на представителя президента Нигерии.
«Делегация ЭКОВАС провела в Ниамее переговоры с лидером военной хунты, генералом Абдурахманом Тчиани», — говорится в заявлении.Стоит отметить, что члены делегации региональной организации также встречались с отстраненным от должности президентом Нигера Мохамедом Базумом.
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