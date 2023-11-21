Делегация Госдумы, которую возглавил Володин, прибыла в Китай

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В Китай с официальным визитом прибыла делегация Государственной думы во главе с её председателем Вячеславом Володиным.
Поездка продлится с 21 по 23 ноября. Российские представители встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей и другими лицами страны.
В составе делегации представители всех партий, а также председатели некоторых профильных комитетов, а именно глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, по информационной политике Александр Хинштейн и по обороне Андрей Картаполов. Всего делегация состоит из 14 депутатов.
Президент РФ Владимир Путин 17 октября был в Китае на международном форуме «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина, с которым провел переговоры.
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«Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах — экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других»,— было сказано в сообщении на сайте Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин 17 октября был в Китае на международном форуме «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина, с которым провел переговоры.
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Мария Фирсова