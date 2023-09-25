Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в ОАЭ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
В аэропорту Абу-Даби Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша.
В планах у российской делегации провести переговоры и подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.
Ранее Володин заявлял, что сотрудничество необходимо для развития межпарламентского диалога между государствами.
Членами делегации, возглавляемой Вячеславом Володиным, стали вице-спикеры Госдумы и председатели входящих в неё комитетов.
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В планах у российской делегации провести переговоры и подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.
Членами делегации, возглавляемой Вячеславом Володиным, стали вице-спикеры Госдумы и председатели входящих в неё комитетов.
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Анастасия Чинкова