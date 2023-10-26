Делегация ХАМАС прибыла в Москву с официальным визитом

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Член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом, об этом сообщает источник «РИА Новости».
«Они (делегация) находятся в Москве», - прокомментировал ситуацию источник издания, отметив, что палестинскую делегацию возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук.
26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас вскоре посетит Россию с официальным визитом. Сообщается, что между российским и палестинским лидерами состоится конструктивный разговор на тему палестино-израильского конфликта.
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Евгения Парфентьева