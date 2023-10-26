Делегация ХАМАС встретилась в Москве с замглавы МИД РФ Богдановым

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Палестинское движение ХАМАС встретилась с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Об этом говорится в заявлении движения.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас вскоре посетит Россию с официальным визитом. Сообщается, что между российским и палестинским лидерами состоится конструктивный разговор на тему палестино-израильского конфликта.
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Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
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Екатерина Коршунова