Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев желтую звезду в зале заседаний Совета Безопасности ООН, которая напоминает ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.
«Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите ужасные деяния ХАМАСа и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы придаем желтой звезде значение символа гордости», - цитирует его официальный сайт ООН.Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.
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Артем Кузьмин