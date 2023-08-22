Делегация Минобороны России прибыла в Ливию

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Делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН. В соответствии с распоряжением главы государства, делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомним, открытие мероприятия запланировано на 5 сентября.
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