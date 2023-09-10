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Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне

10 сентября 2023, 15:58
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

На избирательных участках в Коломне в заключительный день голосования в Подмосковье побывала делегация Мьянмы. Их работу оценил председатель союзной избирательной комиссии Тейн Соэ.
«У вас многое сделано, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки, вы молодцы. Я также видел, как проходит электронное голосование. Это полезная вещь. Удобные КОИБы с подсчётом бюллетеней, хорошо устроены кабинки для голосования. Весь процесс открытый», – поделился впечатлениями Тейн Соэ.
В Московской области проходит третий, заключительный день выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборов депутатов советов депутатов в 10 городских округах.


В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

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#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#коломна
#участок
#дэг
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Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах
10 сентября 2023, 15:27

Фото: Мособлизбирком

Работа Ситуационного центра штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье помогает бороться с фейками об избирательной компании. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
«Я здесь уже не первый год. Очень важно, что здесь всё можно увидеть онлайн. Раньше мы боролись с фейками. Когда кто-то пишет о нарушениях, можно просто прочитать, поверить и критиковать всё, что происходит в избирательной системе Российской Федерации или Подмосковья. Во-первых, здесь в режиме онлайн можно посмотреть, что происходит на том или ином избирательном участке в Подмосковье. Во-вторых, можно связаться с этим участком, что-то уточнить и все мифы развеять», – пояснил парламентарий. 
По его мнению, подобных фейков становится всё меньше – в том числе благодаря современным технологиям. 
«Я вижу, что с каждым годом этих вбросов, дискредитации становится меньше. Мы научились бороться с фейками и сами заинтересованы в том, чтобы провести выборы чисто, открыто и легитимно. И я очень рад, что сегодня современные технологии позволяют нам сделать это оперативно, быстро и качественно», – заключил Толмачёв. 
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Одинцове открыт Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ-2023. Там организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации возможных нарушений: 8 (499) 550-60-89.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. 
 
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#голосование
#выборы
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
#госдума
#депутат
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Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию к Макрону
10 сентября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Журналистов из России не допустили на пресс-конференцию к Эммануэлю Макрону. Сотрудники пресс-службы президента Франции пытались разбить телефон девушке-репортеру, которая снимала на камеру русофобское поведение французов.
Российские журналисты столкнулись с очередным проявлением русофобии со стороны «просвещенной Европы» на саммите G20 в Нью-Дели. Российского репортера Екатерину отказались допустить на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона после того, как организаторы узнали, что она из России, передает телеграм-канал Readovka. От объяснений такого поведения «демократичные и толерантные» европейцы уклонились, сказав только, что она «сама понимает», почему так происходит.

После словесной перепалки работники пресс-службы французского лидера продолжили препятствовать журналистской деятельности девушки, буквально перекрыв вход в пресс-центр. Одна из сотрудниц даже попыталась разбить телефон Екатерины, на который та снимала факты дискриминации. Журналистов из других стран на пресс-конференцию Макрона допустили беспрепятственно.




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#телефон
#журналисты
#работники
#g20
#президент
#пресс-конференция
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Путин и лидер Мали Гоита по телефону обсудили вопросы сотрудничества
10 сентября 2023, 15:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Мали Ассими Гоита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств обсудили развитие сотрудничества между странами в разных областях, в частности, в экономике, гуманитарной сфере и борьбе с терроризмом. 

Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН. 

Также, российский президент выразил соболезнования из-за теракта, произошедшего на северо-востоке Мали 7 сентября. По сообщениям МИД РФ, в результате происшествия погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Уточняется, что одно из нападений террористы совершили на пассажирское судно, которое следовало по реке Нигер.

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#россия
#владимир путин
#мали
#сотрудничество
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«Не хватает воли»: Кулеба осудил Запад за медленные темпы создания трибунала против РФ
Глава МИД Украины Кулеба осудил запад в слабоволии
10 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил Запад за отсутствие прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» России, а также в передаче Киеву замороженных активов. Об этом пишет издание Barron’s.
Он уточнил, что решение первого вопроса идёт медленными темпами из-за разногласий Киева с западными партнёрами, а во второй вопрос не решается из-за того, что у Запада «явно не хватает воли».

Так, по словам Кулебы, Киев не устраивает создание трибунала, который основывался бы на судебной системе Украины, поскольку это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».

Также Украина требует передачи замороженных российских активов.

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Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах
10 сентября 2023, 14:37

Фото: Мособлизбирком

Руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, сыровар Олег Сирота высоко оценил работу общественных наблюдателей на участках в ходе выборов в Подмосковье.
«Я первый раз работал на выборах как наблюдатель много лет назад. Сейчас огромный прогресс по уровню проведения. Мониторинговые группы ездят по всей области. Раньше было больше происшествий, больше суеты, больше приходилось выезжать на проверки. Сейчас все гораздо спокойнее. Отчасти это потому, что идёт трёхдневное голосование», – поделился Сирота.
Кроме того, по его словам, на участки вышли 10 тыс наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. На каждом УИКе есть такой независимый наблюдатель. Это помогает следить за ходом голосования в спокойном режиме.  

«Серьёзных нарушений, чтобы ставить под вопрос проведение выборов, не зафиксировано», – отметил Сирота. 
В Подмосковье идёт последний день голосования. С 8 утра работает 3 971 избирательный участок.
 
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. 

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
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#дэг
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#подмосковье
#московская область
#олег сирота
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Экономист Вольф: Успехи России на Украине стали неожиданными для США
10 сентября 2023, 14:35

Фото: istockphoto/Leestat

Успехи российских войск во время спецоперации на Украине стали полной неожиданностью для США и выявили их слабость. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.
В интервью для YouTube-канала Dialogue works эксперт отметил, что американской администрации приходится теперь идти намного дальше, чем изначально планировалось. Сначала поставлялись танки и бронемашины, сейчас речь идет уже об истребителях F-16 и современных ракетах. Но Соединенные Штаты все равно не преуспели, считает Вольф. Российские войска уже продвинулись на многие мили вглубь территории Украины, и вытеснить их оттуда не удается.

По  мнению экономиста, провальная политика в отношении России прежде всего ударила по самим американцам. США и их союзники переживают крайне трудные времена и  с тревогой наблюдают за усилением БРИКС. В попытках навредить крепнущей организации, Вашингтон втянул Россию в конфликт на Украине, но его надежды рухнули. Таким образом, можно констатировать, что план США провалился, заключил эксперт.

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#эксперт
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#политика
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#youtube
#интервью
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Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США
10 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/Pridannikov

Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США, а американский президент Джо Байден проявляет «слабость». Об этом в беседе с FoxBusiness заявил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.
Он добавил, что каждый выезд Байдена за границу не сулит ничего хорошего для США. Это приводит к ослабеванию Америки на мировом рынке.

Джеймс выразил мнение о том, что Россия и Китай своими действиями как бы стремятся выдавить конкурента из бизнеса, настраивая против него весь глобальный Юг.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден и американские дипломаты покинули саммит G20 в Нью-Дели из-за того, что им не удалось навязать лидерам «Большой двадцатки» своё мнение касаемо ситуации на Украине. По словам политика, Юг всё больше отступает от позиции глобального Запада, что, конечно же, не устраивает США, Евросоюз и, в том числе, Украину, которая осталась недовольна итогами саммита.

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#россия
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#саммит
#g20
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Спикер Мособлдумы Брынцалов проголосовал на выборах с семьёй на участке в Балашихе
10 сентября 2023, 14:19

Фото: Мособлизбирком

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах вместе с семьёй. Он и его сыновья пришли на избирательный участок в Балашихе, а жена и дочь приняли участие в выборах путём дистанционного электронного голосования.
«Мы всегда голосуем всей семьёй. В этот раз решили, что вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь – электронно. Каждый должен принять участие в выборах. Это важно для нашего региона и государства», – отметил Брынцалов.
Он рассказал, что многие идут на участки семьями. Несмотря на возможность проголосовать из дома, приходят и представители старшего поколения. На участках созданы все условия, чтобы каждый житель Подмосковья смог выразить свою гражданскую позицию. 
 
Спикер Мособлдумы пригласил всех, кто ещё не принял участие в голосовании, сделать это. Он напомнил, что участки работают до 20:00. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. 
 
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#московская область
#балашиха
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Глава избиркома Таиланда рассказал, что его поразило на выборах в Подмосковье
10 сентября 2023, 13:55

Фото: Радио 1

Проходящие в Подмосковье выборы полностью прозрачны, за ними осуществляется максимально возможный контроль. Об этом заявил в Информационном центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области председатель избирательной комиссии Таиланда Иттипон Бунпраконгом.
«За три дня делегация получила замечательный опыт – нам удалось убедиться, что российские выборы, в том числе в Московской области, полностью прозрачны. За ними осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль. Нас поразил тот факт, что система электронного голосования повысила интерес, особенно среди молодёжи. Особенность электронного голосования – независимо от того, где прикреплён избиратель, на территории России он может проголосовать откуда угодно», – отметил  Иттипон Бунпраконгом
На участках он отметил чёткую организацию всего избирательного процесса.
«Там присутствуют два варианта голосования: электронный, через терминал, и по старинке, через бумажные формы. Всё организовано на сто процентов. Мы посетили сегодня и центр наблюдения от Общественной палаты. Он производит самые лучшие впечатления. Среди русских людей есть и добровольные наблюдатели, которые хотят принимать участие в электоральном процессе», – сказал председатель избиркома Таиланда. 
Он добавил, что за три дня делегация Таиланда получила много информации, которую обязательно обработает по возвращении на родину и будет применять в своей работе. 
 
Бунпраконгом рассказал, что между избирательной комиссией Таиланда и ЦИК России существуют давние отношения. Примерно по пять раз обе организации обменивались визитами. В будущем их планируется гораздо больше. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. 

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#голосование
#выборы
#единый день голосования
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#московская область
#мособлизбирком
#участок
#едг
#дэг
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