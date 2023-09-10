Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне

Фото: Мособлизбирком
На избирательных участках в Коломне в заключительный день голосования в Подмосковье побывала делегация Мьянмы. Их работу оценил председатель союзной избирательной комиссии Тейн Соэ.
«У вас многое сделано, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки, вы молодцы. Я также видел, как проходит электронное голосование. Это полезная вещь. Удобные КОИБы с подсчётом бюллетеней, хорошо устроены кабинки для голосования. Весь процесс открытый», – поделился впечатлениями Тейн Соэ.В Московской области проходит третий, заключительный день выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборов депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
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Лора Луганская