Delfi: Бабченко* забросал яйцами российское посольство в Таллине

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Эстонская полиция задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко* после того, как он закидал яйцами стену российского посольства в столице страны Таллине. Об этом сообщил портал Delfi, cославшись на активиста Михаила Баранова из организации «Мирное сопротивление».
По информации издания, вечером 30 июля эстонские полицейские задержали мужчину 1977 года рождения около посольства Российской Федерации в Таллине после того, как он забросал яйцами стену дипломатической миссии. Против него возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что задержанным является именно Бабченко*
Каких-то иных подробностей о случившемся пока не сообщается.
Журналист и военкор Аркадий Бабченко* был внесён в список иностранных агентов Минюстом РФ 7 апреля. По данным ведомства, он выступал в поддержку Украины и взаимодействовал с иностранными структурами, а также негативно высказывался в отношении граждан России. Бабченко* публично заявлял, что собирается въехать в Москву на американском танке с флагом НАТО.
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Каких-то иных подробностей о случившемся пока не сообщается.
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*признан в России физическим лицом, выполняющим функции иноагента
Артем Путинцев