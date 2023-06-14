Делимханов раскрыл подробности своего состояния

Фото: Telegram-канал А. Делимханова
«По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда», - написал Делимханов в своем Telegram-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Адам Делимханов в полном порядке, он жив и не ранен, а информация о его ранении является лишь фейковым вбросом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заверил, что с депутатом Адамом Делимхановым, который сейчас находится в зоне СВО, все в порядке.
Напомним, утром 14 июня в сети появилась информация, что Делимханов получил ранение в зоне спецоперации.