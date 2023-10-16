«Деменция – хорошая вещь»: Медведев ответил на слова Байдена о подавлении России

Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил главе США Джозефу Байдену на его слова о подавлении российских властей.
Ранее Байден, в интервью телеканалу CBS, рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.
Зампред Совбеза также отметил, что Байдену никогда не удастся подавить главу РФ Владимира Путина, подчеркнув, что, деменция - вещь, конечно, хорошая, однако, Байден явно забыл о своих предыдущих намерениях.
Ранее Медведев назвал «Исламское государство»* традиционным партнером киевского режима, получающим от Украины вооружение, ранее украденное из поставок стран НАТО.
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«Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», - прокомментировал ситуацию Медведев.
Ранее Медведев назвал «Исламское государство»* традиционным партнером киевского режима, получающим от Украины вооружение, ранее украденное из поставок стран НАТО.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Евгения Парфентьева