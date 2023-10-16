«Деменция – хорошая вещь»: Медведев ответил на слова Байдена о подавлении России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР намерены вложить средства в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае, который планируют построить и запустить в 2025-2026 годах.