Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США

Ахмат Кадыров назначен на должность заместителя министра

Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не говорят на чеченском

Какие должности занимают дети Кадырова

Конфликт Кадырова с Емельяненко

«То, что происходило на турнире в Грозном, недопустимо, это нельзя оправдывать! Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Рамзан Кадыров», — возмущался спортсмен.

«Воспримет авансом»: как сын Кадырова за месяц получил пять наград и должность

«Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают», — заявил Кадыров.





Ахмат Кадыров на СВО

Ахмата Кадырова с назначением на должность поздравил чеченский министр Ахмед Дудаев. Он сообщил, сын главы республики сам является спортсменом, на счету которого не одна победа в турнирах по смешанным единоборствам и боксу. Кроме того, старший наследник Кадырова возглавляет Совет регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.Дудаев поздравил своего племянника с новой должностью и заявил, что воспитание поколения выйдет на новый уровень после назначения Ахмата Кадырова. По его словам, Ахмат долгое время занимался вопросами патриотизма и духовного воспитания несовершеннолетних.Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет восьмого ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики. На следующий день Ахмата и двух его младших братьев наградили высшим орденом парламента республики «Даймехкан Сий», который вручается за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Это не единственная награда сына чеченского лидера. Прежде он был удостоен ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который был вручен главой региона Казбеком Коковым.По информации СМИ, у Рамзана Кадырова 14 детей. Несколько из них занимают высокие должности в Чеченской Республике. Старшая дочь чеченского лидера в 2020 году была назначена на должность первого заместителя министра культуры региона. В 2023 году она стала заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку. Вторая дочь главы Чечни в 20-летнем возрасте заняла должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном.Пятого ноября 15-летний сын Рамзана Кадырова был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Он вместе со своим братом был удостоен орденом парламента республики «Даймехкан Сий», а шестого ноября он был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».Именно Адам Кадыров прежде посетил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана. Видео с избиением заключенного распространилось в сети. Рамзан Кадыров назвал поступок сына «достойным» и заявил, что гордится им.В 2016 году 10-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров принял участие в турнире ММА. Он боролся с соперником из Сочи, которого отправил в нокаут за 14 секунд. Поединок прокомментировал четырехкратный чемпион MMA и председатель Федерации боев без правил в России Федор Емельяненко. Он заявил, что дети до 12 лет не могу принимать участие в турнирах, а произошедшее на поединке оправдать нельзя.Рамзан Кадыров, в свою очередь, ответил на высказывания Емельяненко и заявил, что чемпиону следовало бы сначала отметить значение турнира и поздравить Чечню с праздником.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вскоре после начала проведения спецоперации на территориям Украины, сообщил в своем телеграм-канале, что его сыновья отправились на фронт для защиты страны. Позже он рассказал, что его сын Ахмат вместе с двумя младшими братьями принял участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона.

Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории