«Денег нет»: Пентагон не будет выделять Украине деньги

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Соединенные Штаты не планируют выделять деньги на поддержку Украины из оборонного бюджета, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
«Перепрограммирование (перенос средств из одних статей оборонного бюджета в другие) всегда является опцией на случай острой необходимости, но в настоящее время, насколько мне известно, решения о перепрограммировании для поддержки безопасности Украины принято не было», - прокомментировал ситуацию Райдер.
При этом, он отметил, что в ведомстве продолжают переговоры с Конгрессом США о выделении дополнительных средств на помощь Вооруженным силам Украины.
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Евгения Парфентьева