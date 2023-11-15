Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

Обвиняемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова* не признала себя виновной в убийстве. Она заявила, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, спрятано взрывное устройство.