Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

15 ноября 2023, 17:28
Фото: istockphoto.com/1971yes

Фото: istockphoto.com/1971yes

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Россия ответит в случае, если Дания заблокирует российские танкеры с нефтью.
«Будем следить за развитием событий и, если потребуется, ответим взаимностью. Датские компании сильно расстроятся, если мы начнем ограничивать там, где сможем», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Ананских.

Парламентарий добавил, что даже если дания и решится на подобный поступок, то это не станет глобальной проблемой для транспортировки российской нефти. Он пояснил, что сейчас мировое влияние Дании является достаточно слабым, а её воды — весьма ограниченными.


А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о задержании Данией российских судов, следующих с нефтью, преждевременно.

Читайте также:

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»

В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
#судно
#россия
#политика
#нефть
Читайте нас в
Путин раскрыл отличительную особенность избирательной системы РФ
Путин: избирательная система РФ отличается информационной открытостью
15 ноября 2023, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.
«За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость», - пояснил глава государства.

Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.

Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.

Читайте также:

Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
#страны
#компании
#встреча
#путин
#выборы
#цик
Читайте нас в
Казахстанский политик Своик: «Среднюю Азию начнут поджигать»
15 ноября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/freedarst

Политик и экономист из Казахстана Пётр Своик заявил, что казахам не грозит украинский сценарий в плане революции, однако страну могут ожидать другие опасности на международной арене.
По его словам, следующим фронтом раздела могут быть Китай и США, что не сможет не отразится на Казахстане.

«Это касается и Казахстана, так как одним из фронтов борьбы будет попытка отрезать Китай от морских путей, сухопутных путей, в том числе и в плане снабжения ресурсами, и тут мимо нас никак не проедешь. Поэтому желающих поджечь у нас этот шов найдётся много, и даже кое-какой горючий материал у нас имеется. Но думаю, что его не хватит, и наше многовекторное поведение здесь нас выручит. Тем не менее Среднюю Азию начнут поджигать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Своик.

Читайте также:

Лавров: Запад открыто стремится выжить Россию из Центральной Азии

Песков отреагировал на сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором России

«Подмигиваем друг другу»: Политолог Гасанов подвел итоги встречи Путина и Токаева
#казахстан
#политолог
#запад
#политика
Читайте нас в
Эксперт Юшков раскрыл цель проверок Данией российских танкеров с нефтью
Эксперт Юшков: Проверки Данией российских танкеров нарушат нормы судоходства
15 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

В соответствие с новыми планами Евросоюза, Дания намерена проверять и, вероятно, задерживать российские нефтяные танкеры, следующие через её воды. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что таким образом ЕС попытается заставить Россию соблюдать установленный потолок цен на нефть.
В разговоре с РИА Новости эксперт предположил, что предлогом для блокировки прохода российских судов станет отсутствие у них надлежащей страховки, то есть западной. Ведь сейчас экспорт нефти из России страхуют либо российские, либо азиатские компании. Именно западные компании при погрузке требуют, чтобы российская нефть стоила не выше потолка цены, установленного в размере 60 долларов за баррель.

Игорь Юшков отметил, что если Дания решится на такой шаг, это будет грубым нарушением международных норм судоходства, согласно которым гражданские суда могут свободно проходить через датские проливы. По его мнению, есть два варианта реакции Москвы на такие действия: либо Россия пойдет на ещё большее обострение отношений с Западом, либо будет просто игнорировать какие-то требования датчан. Как то не верится, что береговая охрана Дании пойдет на то, чтобы захватывать российские танкеры. Ведь Россия может отправить сопровождать свои нефтяные караваны и военные корабли, заключил аналитик.

Читайте также:

Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью
#россия
#военные
#экспорт
#охрана
#нефть
#цены
#компании
Читайте нас в
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* не признала вину
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* частично признала вину
15 ноября 2023, 17:22

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова* не признала себя виновной в убийстве. Она заявила, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, спрятано взрывное устройство.
Девушка повторила эти слова в суде, хотя ранее на этом вопросе она не прошла проверку на полиграфе, который показал, что она лжет, настаивая о неведении относительно СВУ внутри подарка, передает РИА Новости. Свою вину по обвинению по части 4 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) подсудимая признала полностью.

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходило первое выездное заседание по существу 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего дело о террористическом акте в кафе на Университетской набережной, в результате которого был убит военкор Татарский и получили ранения ещё 52 человека. Позже в больнице от ран скончался еще один человек.

Читайте также:

За смерть военкора террористке Треповой* заплатили биткоинами

Организаторы убийства Татарского следили за Треповой* с помощью мобильника

Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе

* Признана экстремисткой на территории РФ
#преступление
#дело
#смерть
#кафе
#ук
#заседание
#рф
#суд
Читайте нас в
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
15 ноября 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил главу ЦИК Эллу Памфилову в ходе церемонии, посвященной 30-летию комиссии.
Глава государства вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени.
 
Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
 
В ходе своего выступления на торжественной церемонии, президент выразил надежду на то, что члены ЦИКа будут продолжать вести просветительскую работу с населением. 
 
В свою очередь, глава комиссии поблагодарила присоединенные к РФ регионы за проведение выборов о особенно сложных и опасных условиях. 

Читайте также:

Путин о честных выборах в России и вмешательстве в них

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
#президент
#путин
#выборы
#россия
#цик
#элла памфилова
Читайте нас в
Путин рассказал о честных выборах в России и вмешательстве в них
Путин назвал честные выборы важными для сохранения стабильности
15 ноября 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии, посвященной 30-летию Центральной избирательной компании.
Российский лидер обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.
Глава государства также выразил уверенность в том, что члены комиссий будут работать с населением. 

В ходе торжественного мероприятия, Владимир Путин вручил главе ЦИКа орден за заслуги перед Отечеством II степени и отметил вклад Эллы Памфиловой в избирательные процессы. 

Читайте также:

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ
#владимир путин
#мероприятия
#компании
#лидер
#рф
#выборы
#россия
#цик
Читайте нас в
Армения ищет партнеров для поставок оружия
Пашинян: Армения ищет партнеров для поставок ей вооружения
15 ноября 2023, 17:02

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас ищет новых партнеров, которые смогут поставлять им оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы», — заявил Пашинян.
Он объяснил, что страна не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отсутствие Ирина на мероприятиях ОДКБ он объясним «разными причинам».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск спокойно

В то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что Пашинян не приедет на саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире

Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США
#оружие
#боеприпасы
#вооружение
#министр
#отношения
#новости
#армения
Читайте нас в
В Турции проходит саммит жён глав государств и правительств по ситуации в Газе
15 ноября 2023, 16:58

Фото: istockphoto/IherPhoto

Сегодня, 15 ноября, в Стамбуле под председательством первой леди Турции проходит саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и эскалации боевых действий в секторе Газа. В нём участвуют супруги глав государств и правительств.
Своё видеообращение участницам встречи направила первая леди и по совместительству первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, передает телеграм-канал AZfront. Она заявила, что её страна поддерживает скорейшее разрешение палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств», базирующегося на основе положений международного права и соответствующих резолюциях ООН.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Октябрь оглы Амирбеков заявил, что все азербайджанцы крайне опечалены гибелью людей в конфликте, который имеет отнюдь не религиозные, а территориальные причины. Именно поэтому республика, как ​разочаровываются действиями Израилянезависимость Палестиныи большинство членов ООН, голосовала за перемирие в секторе Газа и осуществление принципа «двух государств для двух народов».

Читайте также:

Лавров рассказал, как можно решить ближневосточный конфликт

Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС
#права
#президент
#оон
#турция
#сектор газа
#палестина
Читайте нас в
«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ
Пашинян: Армения не будет менять свою политику, пока не решит вопрос с ОДКБ
15 ноября 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна в настоящее время не приняла решение о выходе из ОДКБ.
Пашинян пояснил, что до тех пор, пока Армения не заявит о своем выходе из ОДКБ или продолжении участия в нем, говорить о политике страны нет смысла. 
 
«Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — ответил Пашинян на вопрос о том, готовится ли страна к выходу из организации. 
Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении заявил, что государство не примет участие на грядущем заседании ОДКБ, которое состоится в конце текущего месяца в Минске. При этом причины Пашинян не озвучил. 

Читайте также:

Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ

В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
#министр
#армения
#государство
#лукашенко
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф