Депутат Андрей Гурулёв прокомментировал фото Суровикина из Алжира

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
Сейчас Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны РФ. Фото генерала появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране, где сообщается о визите российской делегации высокого уровня.
Фотографии прокомментировал член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв. Политик заявил, что сейчас рано делать какие-либо выводы о реализации Суровикина в Африке для пользы России. Слова военачальник передает телеграм-канал SHOT.
Ранее имя Сергея Суровикина пропало из списка главнокомандующих ВС РФ на сайте минобороны России. Позже генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли неплохую должность по СНГ.
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«Время покажет», — заявил Гурулёв.
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