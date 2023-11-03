Депутат Белик назвал призывы Арестовича* к переговорам с РФ предвыборной уловкой

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил, что призывы на Украине экс-советника офиса президента Алексея Арестовича* к мирным переговорам с Россией могут быть просто предвыборной уловкой.
«Презентовать политическую программу – это одно, а в реальности затем выполнять её пункты – совсем другое. Что касается призыва Арестовича* о переходе к мирным переговорам с Россией – не факт, что это не очередная предвыборная уловка, а то, что будет осуществлено. Чего стоят обещания украинских политиков, все прекрасно видят», — прокомментирвоал ситуацию в беседе с Газета.ру Белик.
Он также высказал мнение о том, что желание Арестовича* участвовать в выборах президента Украины являются попыткой привлечсь к себе внимание. Кроме того, Белик высказал уверенность в том, что выборы уркаинского лидера в следующем году не состоятся.
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Мелисса Тимофеева