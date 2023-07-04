Депутат Белик объяснил нелепые заявления Зеленского о возвращении Крыма Украине

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не отказывается от планов вернуть Крым, связано с тем, что украинскому лидеру необходимо доказать западным партнёрам и аудитории состоятельность нынешнего киевского режима.
«Крым — неотъемлемая часть России, это истина, не требующая доказательств. Но тема Крыма так или иначе всплывает в заявлениях Зеленского, который выступает с нелепыми претензиями, пытаясь доказать и своим западным хозяевам, и одурманенной украинской пропагандой аудитории, что у киевского режима есть потенциал для того, чтобы посягнуть на полуостров», — прокомментировал в беседе с RT Белик.
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинский лидер Владимир Зеленский показал свою «нацистскую сущность».
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