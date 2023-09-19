Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике

Группа сенаторов США во главе с Робертом Менендесом представила в конгресс проект резолюции по случаю 30-летия независимости Чехии и Словакии, согласно которому в этих государствах были поддержаны быстрые темпы военной модернизации из-за «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает RT.