Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом пишет RT.
По словам Белика, Польша все также ищет «российский след» там, где его нет и делает абсурдные заявления. Он отметил, что в проблеме мигрантов на итальянском острове Лампедуза польский политик Мулярчик решил обвинить РФ, хотя это абсолютно нелепо и некомпетентно.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.
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«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую», — приводит слова депутата RT.
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Екатерина Коршунова