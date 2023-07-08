Депутат Белик: Слова Эрдогана об Украине не означают содействия для вступления Киева в альянс

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
«Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать - это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами. В целом в риторике турецкого лидера прослеживается стремление быть посредником между сторонами конфликта, это удобная позиция», - прокомментировал ситуацию Белик.
По его мнению, Эрдоган остается верен своей риторике невмешательства. Турецкий лидер не раз заявлял, что его интересуют, в первую очередь, национальные интересы страны.
Читайте также:
Депутат Белик: Страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского
Песков: Определенности по встрече Путина и Эрдогана нет
Володин: Госдума примет решение о запрете на смену пола в течении июля