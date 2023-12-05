Фото: istockphoto.com/YayaErnst
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину вновь показывает, что Штаты поддерживают террористов.
«США — государство, фактически поддерживающее террористов. Марк Милли, по сути, главком американской армии, без малейшей рефлексии, без угрызений совести, не боясь публичной огласки, науськивал украинских военных совершать террористические акты на территории России», — прокомментировал в беседе с RT Белик.
Кроме того, подобные заявления американского генерала лишний раз подчёркивают неверие в победу украинской армии, считает депутат.
«Появляется логический сценарий, связанный с переговорами, с попыткой урегулировать конфликт за круглыми столами. Но здесь есть целый ряд нюансов. Было бы наивно полагать, что всё резко изменилось и теперь и Украина, и её западные партнёры готовы к ведению честных переговоров, которые базировались бы на компромиссах или на попытке учесть все мнения и позиции сторон», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Денисов.
Читайте также:
В США напомнили Зеленскому об обещании, которое он не сдержал
«Безоговорочная капитуляция»: в США раскрыли, как может спастись Украина
В Кремле прокомментировали степень готовности России к переговорам по Украине
Мелисса Тимофеева