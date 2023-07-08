Депутат Белик: Страны НАТО усомнились в возможностях Зеленского

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«Саммит НАТО будет для Зеленского коленопреклонным. Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и «хотелкам» Зеленского. По большому счету, Зеленскому остается одно - упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется», - прокомментировал ситуацию Белик.
Депутат напомнил, что Киев уже потерял колоссальное количество техники и личного состава, а это – выброшенные на ветер деньги Запада. Потому, страны альянса уже начала сомневаться в возможностях украинского лидера.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в Белом доме все меньше готовы уделять внимание и помощь вопросам Украины. По его словам, единственное, что хотят сейчас в американской администрации – это чтобы Украина от них «отцепилась».
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