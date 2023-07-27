Депутат Бичаев назвал ненависть по отношению к УПЦ государственной позицией Киева

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в интервью RT прокомментировал заявление МИД России о ненависти Киева к Украинской православной церкви (УПЦ).
Бичаев в беседе с RT заявил, что эта проблема «является государственной политикой, политикой раскола православных верующих, политикой обмана Украины, попыткой захватить все действующие святыни».
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