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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что заявление секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, не является, поскольку это было понятно и так.
«Без откровений Данилова было ясно, что за террористическими атаками на Крымский мост — сугубо мирный объект — стоит киевский режим, который с подачи западных кураторов вновь и вновь демонстрирует своё хищное нутро», — прокомментировал в беседе с RT Белик.
При этом, по словам парламентария, киевский режим умудряется ещё и гордиться этими бессмысленными жестокими атаками.
«Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Киеву, совсем скоро политика Запада изменится», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Гагина.
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