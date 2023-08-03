Депутат Белик: «За террористическими атаками на Крымский мост стоит киевский режим»

Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии. Об этом говорится на сайте МИД.

По данным ведомства, власти Румынии последовательно проводят недружественную политику в отношении России, создавая препятствия для работы дипломатов России.



Отмечается, что нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии была лично передана временному поверенному в делах Румынии в России Космину Константину Ионицэ.



Напомним, ранее выяснилось, что 40 сотрудников российского посольства, которое находится в Бухаресте, и их семьи покинут Румынию 1 июля. Причина заключается в требованиях румынских властей сократить штат дипломатического представительства.



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Екатерина Коршунова