Депутат Бундестага Фрай предлагает отменить право на индивидуальное получение убежища в Европейском союзе

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Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай высказал мнение о том, что необходимо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений для получения убежища в ЕС.
Издание FAZ пишет, что, по мнению политика, необходимо принимать миграционные контингенты до 400 тысяч мигрантов в год, а потом распределять по всем странам, которые входят в Евросоюз.
Фрай утверждает, что существующие правила, по которым предоставляют убежища, «глубоко бесчеловечны» из-за того, что европейские власти привязали право на получение убежища «к условию подачи заявления на европейской земле».
Ранее польский европарламентарий Косма Злотовский выразил мнение о том, что Россия якобы способна использовать миграцию в качестве оружия против Европейского союза.
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Фрай утверждает, что существующие правила, по которым предоставляют убежища, «глубоко бесчеловечны» из-за того, что европейские власти привязали право на получение убежища «к условию подачи заявления на европейской земле».
«Не беспокоит ли Еврокомиссию то, что одним из мотивов действий России на Украине может быть провоцирование новой волны массовой нелегальной миграции в ЕС? … Отслеживает ли ЕК количество выданных Россией и Белоруссией туристических виз и объём авиаперевозок в эти страны из государств Африки и Ближнего Востока, чтобы предотвратить повторение ситуации на польско-белорусской границе?», — обратился политик к Еврокомиссии.
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Мария Фирсова