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Депутат Бундестага Фрай предлагает отменить право на индивидуальное получение убежища в Европейском союзе

18 июля 2023, 12:38

Фото: iStock/macky_ch

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Торстен Фрай высказал мнение о том, что необходимо отменить право на подачу беженцами индивидуальных заявлений для получения убежища в ЕС.
Издание FAZ пишет, что, по мнению политика, необходимо принимать миграционные контингенты до 400 тысяч мигрантов в год, а потом распределять по всем странам, которые входят в Евросоюз.

Фрай утверждает, что существующие правила, по которым предоставляют убежища, «глубоко бесчеловечны» из-за того, что европейские власти привязали право на получение убежища «к условию подачи заявления на европейской земле».


Ранее польский европарламентарий Косма Злотовский выразил мнение о том, что Россия якобы способна использовать миграцию в качестве оружия против Европейского союза.

«Не беспокоит ли Еврокомиссию то, что одним из мотивов действий России на Украине может быть провоцирование новой волны массовой нелегальной миграции в ЕС? … Отслеживает ли ЕК количество выданных Россией и Белоруссией туристических виз и объём авиаперевозок в эти страны из государств Африки и Ближнего Востока, чтобы предотвратить повторение ситуации на польско-белорусской границе?», — обратился политик к Еврокомиссии.

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#Бундестаг
#мигранты
#беженцы
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Песков призвал учитывать риски безопасности зерновой сделки без России
18 июля 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют риски безопасности зерновой сделки без России, это должно учитываться. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Пескова, в Кремле не знают, какие страны готовы брать на себя такие риски.

Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.

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#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной
18 июля 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.
По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.

Пресс-секретарь дополнил, что страна категорически не согласна с заявлением Блинкена.

Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.

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Песков сообщил о прекращении зерновой сделки

#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал США и Россию к диалогу
18 июля 2023, 09:44

Фото: iStock/Sven Loeffler

Если США решат прекратить поддержку Киева, тогда Вашингтон может договориться с Москвой, и Украина потеряет часть территорий. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб», - сказал он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он уверен, что в таком случае союзники поступят точно также. Тогда может состояться диалог России и США, в результате которого Украина будет сохранять нейтральный статус, при этом Киев, возможно, потеряет Одессу. Макгрегор уверен, что президент Украины очень боится именно такого исхода.

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#Украина
#США
#Россия
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Bild раскрыла, сколько тратит глава МИД ФРГ Бербок на стилиста в день
18 июля 2023, 09:20

Фото:istockphoto/jacoblund

Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит примерно €9 тысяч ежедневно на услуги стилиста.
Немецкая газета Bild сообщает, что в прошлом году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На неё израсходовали  €136 тысяч. Она платила своему визажисту фиксированную ставку €8925, учитывая НДС, за рабочий день.

Лишь за первое полугодие с 1 января по 20 июня 2023 года на стилистов, визажистов, косметологов и фотографов федеральные министерства потратили около €0,5 млн. 

Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал такие расходы «юридически сомнительными» и «политически безобразными». По его мнению, госслужащим нужно не на внешности зацикливаться, а уделять побольше внимания форме и содержанию своего общения в работе со СМИ. 

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#Бербок
#стилист
#Германия
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Politico: Запад может склонить Украину к переговорам с Россией
18 июля 2023, 08:20

Фото: iStock/JARAMA

Обозреватель Politico Джейми Деттмер считает, что руководства западных стран могут склонить президента Украины Владимира Зеленского к проведению мирных переговоров с Россией из-за его постоянных требований вооружения и помощи.
По его словам, Зеленский не понимает, что население Западной и Южной Европы переживают за повышение стоимости жизни. Таким образом, несоответствие между риторикой и действиями европейских политиков пугает украинских чиновников тем, что Запад может попытаться склонить Украину к проведению мирных переговоров с Россией.

«А поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в конце концов решит, что победа на полных условиях Киева невозможна», — заключил Деттмер.

При этом обозреватель Джордж Пэрри заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядел изнеможенным на саммите НАТО, что говорит о его тяжелом состоянии и о трудностях ВСУ.

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#Украина
#Запад
#переговоры
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В США признали использование Украины для достижения мирового господства
18 июля 2023, 05:03

Фото: iStock/rarrarorro

Обозреватель Эндрю Басевич заявил, что США используют Украину для достижения мирового господства. Такое мнение он высказал в статье для American Conservative.
По словам автора, реальная судьба Украины является для Вашингтона второстепенным вопросом.

«Истинная задача заключается в возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», — говорится в публикации.

Басевич полагает, что США стремятся стать единственной сверхдержавой. При этом они игнорируют факторы, свидетельствующие о создании многополярного мира.

«Украина послужит своего рода шаблоном, поскольку США и их союзники будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы», - заключил автор.

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#США
#Украина
#господство
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TAS: Изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о трудностях ВСУ
18 июля 2023, 04:03

Фото: сайт НАТО

Обозреватель Джордж Пэрри заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выглядел изнеможенным, что говорит о его тяжелом состоянии. Об этом он написал в статье для The American Spectator.
«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — говорится в публикации.

По словам Пэрри, ВСУ испытывают отчаянную нехватку боеприпасов для продолжения боевых действий, которые Запад в свою очередь не в состоянии им предоставить. А решение президента США Джо Байдена о передаче Киеву кассетных бомб только доказывается наличие серьезных проблем на передовой.

«Может быть, Украина не имеет реальных перспектив вернуть себе территории? Возможно ли, что экономические санкции не поставили Россию на колени? Неужели у США и НАТО заканчиваются деньги, материальные средства и оружие?» — задает вопросы обозреватель.

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#Зеленский
#НАТО
#ВСУ
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Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
18 июля 2023, 02:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по недопущению дискриминации по национальному признаку в СМИ.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения, данного Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору — 1 сентября 2023 года.

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#Путин
#СМИ
#поручение
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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку
17 июля 2023, 23:20

Фото:istockphoto/scaliger

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта.
«Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана», — заявил Араик Арутюнян.
До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана только при условии обеспечения безопасности армянского мирного населения. Он напомнил, что территория Нагорного Карабах включает практически 90 тысяч квадратных километров. В этих территориальных пределах Армения может признать целостность Азербайджана.

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#Нагорный Карабах
#Армения
#Азербайджан
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